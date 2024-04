MLB: Carlos Carrasco regresa a Cleveland con grandes expectativas (+Declaraciones)

Los Guardianes de Cleveland estuvieron a muy poco de barrer su primera serie de la temporada 2024 ante los Atléticos de Oakland. El detalle es que el conjunto que hace vida en el Oakland Coliseum logró imponerse 4 a 3 en la jornada de este domingo para evitar eso, en la que justamente fue la primera apertura del año de Carlos Carrasco.

El larense tuvo algunos inconvenientes en el primer episodio y permitió dos rayitas. Mientras que en el segundo solo embasó a uno por boleto, para el tercero lo castigaron nuevamente con otra anotación. Ya para el cuarto y quinto controló las acciones y colgó dos ceros cruciales.

La ofensiva de Cleveland estuvo dormida todo el encuentro y no fue sino hasta el octavo cuando igualaron el marcador. Sin embargo, los de casa montaron una seria amenaza en la baja del noveno que finalizó con una base por bolas con las bases llenas para concluir las acciones.

En esta primera apertura, Carrasco se quedó sin decisión luego de trabajar por espacio de cinco entradas en las que toleró seis imparables, tres rayitas, regaló un boleto y ponchó a tres contrarios. Vale recordar que en su última presentación con Cleveland, en 2020, también se quedó sin decisión.

Emotivo regreso a Cleveland

Para nadie es un secreto que Carlos Carrasco vivió un 2023 para el olvido. Y es que en su última experiencia con los Mets de Nueva York nunca pudo demostrar esa solidez y control que siempre lo caracterizó. Es por eso que regresar a Cleveland, su hogar desde que debutó en las Grandes Ligas en 2009, podría servirle de impulso para reencontrarse a sí mismo.

"Me sentí muy emocionado de regresar, porque cada vez que estuve aquí siempre lo hice para conseguir un trabajo. En ningún momento me sentí como si ya lo tuviera", dijo el venezolano durante una rueda de prensa.

La última gran zafra de Cookie con la organización de Cleveland fue en 2017, cuando dejó marca de 18-6 en 32 aperturas, con 3.29 de efectividad, 1.10 de WHIP, 73 carreras permitidas, 46 bases por bolas, y 226 ponches en 200 innings.

"Nunca me he sentido así porque de la misma manera que trabajé en las ligas menores para llegar aquí, mucha gente ahora hace el mismo trabajo solo para regresar. Así que he estado trabajando duro", finalizó.