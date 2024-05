MLB: ¿Buenas noticias? Eduardo Rodríguez está cada vez más cerca de debutar con Arizona (+Declaraciones)

Los D-backs de Arizona firmaron a Eduardo Rodríguez con la finalidad de fortalecer su rotación abridora y así volver a competir para llegar a otra Serie Mundial. Sin embargo, los constantes inconvenientes físicos del carabobeño no le han permitido ser parte del equipo en esta temporada 2024.

Hace casi un mes atrás el manager Torey Lovullo informó a los medios de prensa que el veterano lanzador había sentido un poco de tensión en su hombro, algo que obligó a la organización a retroceder su plan de rehabilitación. Luego de esto no se supo más del estatus del venezolano.

Ahora, con pocos días de haber iniciado el mes de mayo, el estratega de Arizona nuevamente se ha manifestado sobre E-Rod. En esta ocasión las noticias parecen ser un poco más alentadoras, ya que el zurdo está muy cerca de abandonar la lista de lesionados de 60 días en la que está por una distensión en el hombro.

¿Cómo avanza la salud de Eduardo Rodríguez?

El pasado domingo por la mañana, Eduardo Rodríguez estuvo en la casa club de los D-backs de Arizona para saludar a sus compañeros. Minutos después, Torey Lovullo dio actualizaciones positivas sobre la situación del lanzador venezolano en una rueda de prensa.

"E-Rod será sometido a una nueva resonancia magnética esta semana y descubriremos exactamente dónde se encuentra su proceso de curación", señaló el estratega.

Lovullo también explicó que el equipo médico puede tener algunos puntos de control finales antes de que el carabobeño recoja una pelota, pero mientras las imágenes muestren una curación significativa y él sea asintomático, el manager espera que inicie rápido un programa de lanzamiento.

"Me dijo que se siente muy bien y que espera buenas noticias. Y una vez que recibamos esas buenas noticias, estará a todo vapor para ingresar a un programa de lanzamiento. Además, también me comentó que no siente ningún dolor", finalizó.