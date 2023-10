MLB: ¡Brazo prestigioso! Ranger Suárez es el líder en esta lista histórica de lanzadores en playoffs

Si de playoffs se trata, los peloteros venezolanos tienen la capacidad de responder en momentos importantes de los encuentros y un pitcher que siempre responde en estas circunstancias es el zurdo Ranger Suárez, escribiendo su nombre como el líder en un importante departamento.

El criollo registró su tercera salida de mucha calidad en estos playoffs, tras dominar a la ofensiva de los Cascabeles de Arizona durante 5.1 innings lanzados, en donde no aceptó rayitas y ponchó hasta siete rivales. No obstante, se fue sin decisión porque la ofensiva de los Phillies no hizo rayitas hasta el séptimo capítulo.

Con esta extraordinaria presentación, Suárez se convierte en el pitcher con la efectividad más baja en postemporada durante sus primeras ocho actuaciones desde que este apartado se hizo oficial en ambas ligas (1913), con una cantidad mínima de 20 capítulos lanzados, tras exhibir un grandioso porcentaje de carreras limpias de 0.94 en ese lapso, con seis aperturas y dos oportunidades viniendo como relevista.

A Ranger le sigue en esta lista, nada más y nada menos que el Salón de la Fama, Sandy Koufax, quien ostentó una efectividad de 0.95 en sus ocho primeros juegos lanzados en unos playoffs, lo que deja en evidencia lo significativo que es esta grandiosa gesta, para el criollo Ranger Suárez. Este dato, gracias a la fuente de la periodista Sarah Langs.