MLB: Así quedan las marcas de Ohtani como lanzador en 2023

En medio de su mejor temporada en las Grandes Ligas, Shohei Ohtani se verá obligado a parar en sus labores como abridor debido a una lesión en su brazo podría afectar lo que viene siendo una temporada de ensueño, sobre todo en su labor de jugador ofensiva.



A falta de unos 30 compromisos para que culmine la temporada regular, Ohtani no podrá subir al morrito y tendrá que conformarse con aportar a la ofensiva mientras que también deberá meditar si lo mejor para tratar su lesión sea pasar por el quirógrafo.



Ohtani es, por un año más y con diferencia, el mejor lanzador y el mejor pelotero de los Angelinos de Los Ángeles. Los números están ahí, no hace falta mucho esfuerzo ni análisis para corroborar que el japonés es la figura de su conjunto, ni un lastimado Mike Trout se le puede medir

El para muchos mejor jugador del mundo se posicionaba de la siguiente manera hasta el momento de la lesión: 1 - st in ERA+ (in AL) - 1st in H/9 - 4th in SO/9 - 5th in WHIP- 7th in ERA - 11th in SO - 1/12 SP with a shutout - 1/15 SP with a complete game.



A día de hoy, Ohtani se mantiene entre los 5-10 mejores lanzadores y a la vez es quizás el mejor bateador de la actualidad, aunque la desafortunada lesión le impida seguir sumando méritos en medio de su legendario año.