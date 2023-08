¡Leyenda! El segundo mánager más ganador de los Medias Rojas piensa en el retiro

Uno de los estrategas más ganadores de todas las Grandes Ligas, que llevó a la gloria dos veces a los Medias Rojas de Boston y ganó más encuentros que nadie bajo el mando de los Guardianes de Cleveland, dejó ver que esta podría ser su última temporada en la MLB.

Terry Francona, sostuvo una reunión con la gerencia de Cleveland en los que habló de su futuro e hizo ver que podría colgar los spikes definitivamente del beisbol al concluir la temporada 2023. Actualmente el mandamás de la Tribu cuenta con 64 años de edad, y reveló que ha lidiado con varios problemas de salud en lo que va de año.

“Me siento viejo y golpeado”, manifestó Francona cuando se le preguntó sobre cómo se sentía. “Creo que habrá un momento para responder las preguntas que tengan sobre lo que haré o no, pero no será ahora, además, no quiero mentir”, indicó.

Francona llevó a los Medias Rojas a ganar la Serie Mundial en 2004 y 2007, luego, en 2013, llegó a los Guardines de Cleveland y desde entonces ha clasificado en seis ocasiones a postemporada incluyendo el campeonato de la Liga Americana en 2016, posteriormente perderían la Serie Mundial ante los Cachorros de Chicago.

El timonel está en su 11ma temporada en las Grandes Ligas, obtuvo 285 triunfos con los Filis de Filadelfia, 744 con los Medias Rojas (segundo mánager con más victorias dentro de la franquicia) y 904 victorias al mando de los Guardianes.

Como jugador, estuvo durante 10 temporadas en las Grandes Ligas con los Expos de Montreal, Cachorros de Chicago, Rojos de Cincinnati, Cleveland y Cerveceros de Milwaukee, se retiró como jugador activo en 1990. En su carrera como dirigente, ganó tres veces el premio al Mánager del Año de la Liga Americana (2013, 2016, 2022).