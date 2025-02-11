José Altuve tiene su futuro asegurado en las Grandes Ligas con esta Cláusula

Suscríbete a nuestros canales

El jugador venezolano de los Astros de Houston, José Altuve, tiene una importante condición en su contrato en las Grandes Ligas, al superar los 10 años de servicio y acumular 5 años consecutivos defendiendo la camiseta de los Astros de Houston. Este registro de años de servicio, le otorga una cláusula de no cambio total y una pensión vitalicia.

Altuve, quien ha jugado 14 temporadas en las Mayores, se ha convertido en un referente para los Astros.

Al alcanzar la cifra 10+5, goza de la cláusula de no cambio total que le da la posibilidad a Altuve de tener el control sobre su futuro en el béisbol, ya que no puede ser transferido a otro equipo sin su consentimiento. Esto le brinda estabilidad y la posibilidad de seguir construyendo su legado en Houston, donde se ha convertido en un símbolo de la franquicia.

Además, tras registrar más de 10 años de servicio en la MLB, Altuve tiene derecho a una pensión vitalicia de 275 mil dólares anuales, lo que le asegura un futuro tranquilo y estable para él y su familia.