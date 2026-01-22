Incidente en LAX: Jung Hoo Lee es retenido brevemente por autoridades fronterizas

Suscríbete a nuestros canales

Lo que debía ser un viaje de rutina para una de las figuras internacionales más destacadas de las Grandes Ligas se convirtió en un momento de tensión en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX). Jung Hoo Lee, jardinero central de los San Francisco Giants, fue retenido por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos tras un inconveniente con su documentación de viaje.

Según reportes de diversas fuentes, incluido el diario The San Francisco Standard, el jugador coreano fue abordado por los agentes federales tras olvidar sus documentos de identidad necesarios para el ingreso o tránsito en el país. Lee, de 27 años y ex MVP de la liga coreana (KBO), se dirigía a la ciudad de San Francisco con el objetivo de participar en el Giants FanFest, el evento anual donde los jugadores comparten con la afición antes del inicio de la temporada.

Intervención de alto nivel

La situación, que pudo haber escalado a mayores complicaciones legales, se resolvió con relativa rapidez gracias a una serie de gestiones diplomáticas y profesionales:

Gestión de su agente: Scott Boras, representante del jugador, intervino directamente para agilizar los trámites.

Apoyo político: Se reportó la mediación de la oficina de Nancy Pelosi y otros representantes políticos del norte de California para esclarecer el estatus del atleta.

Resolución: Tras las aclaraciones pertinentes, el pelotero fue liberado sin cargos y pudo continuar su trayecto hacia la bahía.

A pesar de que el incidente quedó en un susto, el hecho ha causado revuelo en el entorno de la MLB debido al perfil de estrella internacional que ostenta Jung Hoo Lee. Como figura clave en la reconstrucción de los Giants, cualquier contratiempo que afecte su disponibilidad o estatus legal es seguido con lupa por la organización y sus seguidores.