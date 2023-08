¿Corre Ronald Acuña Jr. el riesgo de perder el premio MVP?

A lo largo de la presente temporada, Ronald Acuña Jr., la estrella de los Bravos de Atlanta, ha sido señalado frecuentemente como uno de los principales contendientes para el codiciado título de Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional. Hasta ahora, su rendimiento no ha sufrido una disminución lo suficientemente pronunciada como para arrebatarle esa posición privilegiada. Sin embargo, la irrupción de dos astros de los Dodgers, Freddie Freeman y Mookie Betts, insinúa que esta lucha por el MVP no será un recorrido sencillo para Acuña.

El reconocido analista de la MLB en ESPN, Jeff Passan, avivó el entusiasmo en el corazón de los aficionados de los Bravos al expresar la posibilidad de que tanto Freeman como Betts puedan superar a Acuña en las clasificaciones para el MVP de la Liga Nacional. A pesar de que Acuña comparte con ambos jugadores la mayoría de las estadísticas esenciales, además de un total de bases robadas significativo, hay fundamentos detrás de la argumentación de Passan.

La frase "no ganará el premio con facilidad" no implica necesariamente que alguno de estos jugadores superará a Acuña, pero fue lo suficiente como para encender la pasión de los seguidores de los Bravos. Passan, como cualquier analista de renombre, seguramente tiene sus opiniones personales, pero plantear que las estrellas de los Dodgers puedan recibir algunos votos no es una idea completamente descabellada.

Es relevante señalar que Passan contextualiza su argumento al mencionar el total de bases robadas, mostrando así respeto por la temporada en su conjunto que ha tenido Acuña.

Acuña tiene la capacidad de cambiar el curso de un partido con un único y poderoso swing de su bate, al igual que Freeman y Betts. No obstante, a diferencia de estos dos jugadores, Acuña tiene una tendencia a crear caos en las bases, un aspecto que no puede cuantificarse mediante una simple evaluación del promedio de bases recorridas. Aunque ambos Freeman y Betts toman decisiones inteligentes al llegar a las bases, no están asumiendo los mismos tipos de riesgos calculados que caracterizan al juego de Acuña, al menos no con la misma frecuencia.