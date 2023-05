MLB: Carlos Correa se puso la capa de héroe con Mellizos de Minnesota

Carlos Correa, está buscando ser el mismo jugador determinante de Mellizos de Minnesota y para ello, ha hecho grandes ajustes con respecto a su ofensiva para que los resultados sean los esperados adentro y fuera del terreno.

Después de ser abucheado en varias oportunidades por los fanáticos de Minnesota, el campocorto puertorriqueño rompió este maleficio y se colocó la capa de héroe, tras batear un doble y un hit en cuatro turnos este jueves por la tarde.

Asimismo, tras ser determinante en la victoria de su equipo, Correa reiteró que ha estado haciendo swings con mucha más fuerza para que la pelota recorra más distancia y con mucha más contundencia; algo que no ocurrió en el primer mes de zafra.

Carlos Correa drives in two with a go-ahead double down the line!



📺 MLB Network + Corona Premier / @CoronaUSA pic.twitter.com/iDHLVHGRkN