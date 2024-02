Serie del Caribe: ¡Admiración! Maikel García no se cansa de elogiar a Oswaldo Guillén en sus redes (+tweets)

Los Tiburones de La Guaira acaban de conseguir una hazaña memorable, de hecho, nunca lo habían logrado en su historia: por primera vez son campeones de la Serie del Caribe y a una de sus figuras importantes le atribuye el éxito de esta franquicia a una persona.

La novena criolla derrotó en la gran final a los Tigres del Licey, representantes de la República Dominicana con marcador final de 3-0 y uno de los primeros en felicitarlos fue Maikel García, una de las caras de esta franquicia actualmente.

El "Barrendero" no pudo estar en el roster de los escualos en este torneo, sin embargo, su apoyo y seguimiento nunca faltó porque estaba al pendiente de cada uno de los choques.

Ante la algarabía de esta gesta sin precedentes lograda por La Guaira, el grandeliga le dió el crédito mayor al manager litoralense mediante sus redes sociales. "Sin Ozzie Guillén nada de esto sería posible", publicó en su cuenta personal X el infielder oriundo de La Sabana segundos después de culminado el choque.

No obstante, estás no fueron las únicas palabras de halagó del "Barrendero" sobre su estratega, también mencionó, "Que caballo Ozzie"; "Ozzie no te retires"; "Ozzie Guillén terminó con dos sequías en un año". Todo eso haciendo referencia a Guillén mediante diferentes publicaciones con sentido de admiración hacia el dirigente.