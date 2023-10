LMP: Algodoneros recibe con los brazos abiertos nuevamente a Yadir Drake

A los entrenamientos de pretemporada del conjunto de Algodoneros de Guasave se presentó con la chispa que siempre lo caracteriza el cubano Yadir Drake. Quien luego de ver acción con el club sinaloense en la 2021-2022, tuvo una breve estadía con Yaquis de Obregón el año pasado donde no le fue tan bien.

Drake viene de una gran temporada con los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana veraniega donde bateó .360 con seis bambinazos, 21 dobles y 66 carreras empujadas. Y aprovechó para agradecer a la afición de los Algodoneros por el recibimiento positivo de la noticia de su regreso al club luego de un año de ausencia.

“En primera, me siento muy agradecido por estar de regreso, a la afición que siempre me preguntaba y que estaba esperando mi retorno, les doy las gracias porque me abrieron las puertas de su casa, y que, sin ellos, esto no hubiera sido posible, así es que estoy contento por esta nueva oportunidad”, dijo Drake.

“En cuanto a las expectativas e este año, es salir a dar el 100 por ciento, tal y como siempre lo he hecho, dejando de lado los números personales, ya que eso sale sobrando, porque el objetivo principal es el de ayudar a que el equipo gane”, agregó el antillano.

El año pasado con el conjunto de Obregón, Drake dejó línea ofensiva de .273/.337/.408/.745 en 65 compromisos, sacó cinco para la calle y fletó 32 carreras. Con respecto a sus expectativas para esta temporada, el cubano agregó que ha notado la mejoría del equipo con el paso de los años y esperan competir para conseguir el campeonato.

“Todos tenemos una meta muy alta. Hemos estado viendo un progreso año con año en el equipo, y si las cosas salen como hasta ahora ya nos toca el campeonato, pero hay que tomar las cosas con calma, ya que en el beisbol la bola es redonda y viene en una caja cuadrada, así es que hay que ir paso a paso. El primer objetivo es que el equipo esté sano para entrar con el pie derecho a los playoffs”, finalizó.