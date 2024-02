Despedida de México a ritmo de mariachi en la Serie del Caribe (+Video)

Miami (especial).- Naranjeros de Hermosillo se despidió de la Serie del Caribe con una victoria sobre Nicaragua y pese a la eliminación tempranera, la fiel afición azteca se gozó al máximo cada batazo, cada out y cada ponche en el último partido en el loanDepot Park.

Las tradicionales matracas se dejaron oír con insistencia por el lado derecho, en donde estaba ubicado el dugout mexicano, además de las tan reconocidas rancheras como "El Rey", o cualquier otra canción pegajosa del genero "grupera".

Y es que una de las notas que siempre deja el clásico caribeño es la pasión que se vive en las afueras del estadio, incluso utilizando vestimentas de algunas de las figuras más importantes de su historia como el luchador El Santo, pasando por el Chavo y el Chapulín Colorado.

"Esta vez no pudo ser.Así es esto, es un juego y no siempre se gana. Aquí hay mjucha gente no solo de Hermosillo, sino de otras ciudades porque nos gusta venir a la Serie del Caribe y apoyar a México" comentaba Óscar Cuevas.

Desde ya se preparan para organizar, el año próximo en Mexicali, a uno de los eventos más importantes para la zona del pacífico, reconociendo que México ha sido, históricamente, uno de los mejores organizadores y en su momento llegó a salvarlo de la desaparición.