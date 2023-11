De LIDOM a la LVBP: Águilas Cibaeñas presta pelotero exgrandeliga a Leones del Caracas

Los Leones del Caracas, de la LVBP, ya habrían cerrado la negociación con las Águilas Cibaeñas, de la LIDOM, para recibir al infielder Jonathan Villar en calidad de préstamo por lo que resta de temporada regular 2023-24, según información de Mike Rodríguez.

El pelotero con 10 años de experiencia en las Grandes Ligas arribará a la pelota venezolana por primera vez en su carrera y lo hará con los campeones defensores del torneo.

El acuerdo se efectuó horas después de que "las Cuyayas" sacaran del roster al beisbolista por lo que resta de campaña, debido a actitudes que la organización no consideró apropiadas.

El pasado lunes, en el choque entre el conjunto amarillo y Leones del Escogido en el Estadio Cibao, Villar no hizo el esfuerzo por atrapar un elevado de out en el tercer episodio y fue sustituido, inmediatamente, del encuentro por el manager Tony Peña. Lo que molestó verdaderamente al cuerpo técnico fue la indisciplina posterior del torpedero, quien, al ser sacado del partido, recogió sus pertenencias del dugout y se marchó de las instalaciones, antes de que finalizara la disputa.

"Cuando no hay respeto, no se respeta. Si no me respetan, ¿por qué tengo que respetar?", dijo el jugador en una entrevista posterior con Yancel Pujols.