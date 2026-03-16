Próximos encuentros de baloncesto español en vivo y gratis para Venezuela

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Por Andrea Matos Viveiros

Equipos históricos como Real Madrid Baloncesto, Valencia Basket, Barcelona, Valencia y Murcia continúan liderando la clasificación. Los partidos de esta semana se disputarán el 21 y 22 de marzo, destacando enfrentamientos como Barcelona vs Real Madrid y Valencia Basket vs Coviran Granada.

Meridiano Televisión transmitirá los encuentros más importantes en vivo y gratis para Venezuela, permitiendo a los fanáticos seguir cada jugada, triples y momentos decisivos del mejor baloncesto europeo de manera exclusiva.

Semana 23/34

SÁBADO 21 DE MARZO BAXI MANRESA VS UCAM MURCIA / INICIO 1:00 P.M.

SÁBADO 21 DE MARZO UNICAJA VS LA LAGUNA TENERIFE / INICIO 3:00 P.M.

DOMINGO 22 DE MARZO VALENCIA BASKET VS COVIRAN GRANADA / INICIO 12:00 P.M.

DOMINGO 22 DE MARZO BARCELONA VS REAL MADRID / INICIO: 2:00 P.M.

Estos juegos se transmiten gratis por señal abierta de Meridiano Televisión. También vía streaming en meridiano.net/meridianotv en exclusiva para Venezuela. La cobertura también está disponible en alta definición por Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go. Sintoniza cada semana lo mejor del baloncesto internacional por Meridiano Televisión el canal del baloncesto en Venezuela.