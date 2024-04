NBA: ¡Preocupante! Shai Gilgeous-Alexander se lesiona en pleno juego ante Pelicans (+Detalles)

Shai Gilgeous-Alexander, armador del equipo de baloncesto Oklahoma City Thunder, ha regresado al juego ante los New Orleans Pelicans después de una lesión en el tobillo. Durante los primeros 5 minutos del cuarto, Gilgeous-Alexander estuvo sentado en el banquillo debido a una caída que involucraba a su tobillo. Afortunadamente, la lesión no resultó ser grave y pudo volver al juego y participar activamente.

Shai Gilgeous-Alexander preocupó a todos

Al principio, el jugador canadiense había preocupado a todo el equipo con su caída, ya que podría tratarse de algo serio. Sin embargo, por suerte no fue así y dicho jugador regresó a las acciones para continuar disputando el Juego 4 de la serie de primera ronda ante los Pelicans, a quienes llevan ventaja de 3-0 y hoy podría significar una barrida para los de New Orleans, quienes ya no tienen más oportunidades para perder.

Con su regreso al juego después de la lesión en el tobillo, se espera que Gilgeous-Alexander continúe liderando al equipo y contribuyendo a su éxito en la temporada actual. Su habilidad y determinación son admiradas tanto por sus compañeros de equipo como por los fanáticos del baloncesto.

No cabe duda que la presencia de la estrella canadiense es indispensable, por lo que una lesión sería una pésima noticia para el Thunder, quienes son fuertes contendientes al título y necesitan a todos sus jugadores sanos para lograrlo.

Un jugador increíble

Shai Gilgeous-Alexander es un jugador destacado en la NBA y ha sido una pieza clave para el Oklahoma City Thunder. A lo largo de su carrera, ha demostrado su habilidad en la cancha y ha sido reconocido por sus logros. En la temporada 2023, fue seleccionado para el Juego de Estrellas de la NBA y fue votado para el Primer Equipo All-NBA. Además, ha sido el líder anotador del equipo y ha ayudado al Thunder a clasificar para los playoffs.