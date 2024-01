NBA Paris: Estas son algunas de las personalidades que están el encuentro entre Cleveland Cavaliers y Brooklyn Nets en la capital francesa (+Video)

En este 2024, la NBA volvió a llevar un compromiso de temporada regular a Europa y París, la capital de Francia, recibió el compromiso entre Cleveland Cavaliers y Brooklyn Nets. La liga estadounidense vuelve al viejo continente para llevar el baloncesto de la mejor liga del mundo a sus seguidores europeos.

Antes del encuentro entre Cavs y Nets, en el Accor Arena, diversas estrellas y personalidades del mundo del deporte se dieron cita para ver a dos conjuntos de la Conferencia Este que se encuentran en la lucha por asegurar un boleto a la postemporada en esta campaña.

Mbappé. Parker, Ionescu...

En el recinto parisino, la estrella del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, es uno de los asistentes al juego y compartió lo que fue su experiencia la primera vez que acudió a ver un compromiso de la NBA en Brooklyn. El delantero galo dijo que se sintió increíble la atmósfera del encuentro y le gustó haber compartido con su amigo, Kevin Durant, en los tiempos que "KD" vestía la camiseta de Nets.

Asimismo, otras de las estrellas que fueron al Accor Arena fueron Tony Parker y Joakim Noah, leyendas del baloncesto francés y que hicieron vida dentro de la NBA. Sabrina Ionescu, jugadora de New York Liberty. también fue a Paris a disfrutar el juego. David Beckham y Pharrell Williams son otras de las personalidades que están en el encuentro.

Ronaldo Nazario, leyenda del fútbol mundial y de Brasil, fue otro de los decidió visitar la ciudad europea para disfrutar del compromiso entre ambos equipos. La cuenta de X de la NBA compartió una foto donde sale el ex delantero del Real Madrid con su ex compañero de "Los Galácticos", Beckham, y el ex base galo de San Antonio Spurs.

Este es el segundo compromiso de la campaña 2023-24 en el que un equipo de la NBA juega en suelo europeo, luego de que Luka Doncic y Dallas Mavericks visitarán al antiguo club del esloveno, Real Madrid, y tuvieran un enfrentamiento en la pretemporada de esta zafra.