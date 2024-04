NBA: ¿No volverá a ganar otro título? Así le ha ido a Kevin Durant en postemporada tras dejar Golden State Warriors

Las últimas campañas de Kevin Durant no han sido las más exitosas colectivamente para el jugador de Phoenix Suns. Desde su salida de Golden State Warriors, Durant no ha tenido la oportunidad de volver a competir por un título y no ha logrado superar las Semifinales de Conferencia en la postemporada.

"Durantula" llevó sus talentos a Arizona para tratar de tener un regreso triunfal a la Conferencia Oeste de la NBA, tras un paso fallido por Brooklyn Nets, pero no ha tenido éxito en ello. Ahora, se ha tenido que despedir de forma temprana de la postemporada y su futuro en Phoenix parece incierto en este punto.

Mala suerte de "KD"

Desde que abandonó a Golden State en 2019, el alero no ha gozado del mismo éxito que tuvo con el equipo de "La Bahía", con quienes logró obtener dos campeonatos en las campañas 2016-17 y 2017-18, En su primera temporada en Brooklyn, no pudo jugar debido a que se encontraba recuperándose de una rotura del tendón de Aquiles y fue eliminado en postemporada en 2021 y 2022, siendo barrido en la última zafra con ellos.

En 2023, "Durantula" llegó via cambio a Phoenix y formó un dúo anotador con Devin Booker, pero cayeron en Semifinales de Conferencia. Tras ello, la gerencia de Suns logró adquirir a Bradley Beal pero fueron barridos por Minnesota Timberwolves en la primera ronda en este 2024.