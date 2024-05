NBA: ¿No irá a Lakers? Este podría ser el destino del All Star Donovan Mitchell

Cleveland Cavaliers logró acceder a las Semifinales de Conferencia tras eliminar a Orlando Magic. No obstante, en dicha instancia, Cavs fue superado en cinco encuentros por Boston Celtics, uno de los claros favoritos a llevarse el anillo de campeón en estos NBA Playoffs. Todo esto pese al gran desempeño mostrado por Donovan Mitchell.

La "Araña" fue el líder ofensivo del equipo en los Playoffs con 29.6 puntos, 5.4 rebotes y 4.7 asistencias en 10 compromisos. No obstante, estos pudieron haber sido los últimos partidos de Donovan Mitchell con la camiseta de Cleveland, pues es muy posible que sea cambiado en este verano. Sobre todo ahora que ya está consumada la eliminación de Cavaliers.

Uno de los conjuntos que más interés ha mostrado en él es Los Angeles Lakers. No obstante, a cada día que pasan aparecen otros interesados. Uno de ellos es Houston Rockets. Un conjunto con mucha historia que no pasa por un buen presente, pues finalizó en el puesto 11 de la Conferencia Oeste con marca de 41-41, sin opciones de entrar al Play In.

Donovan Mitchell sonó para Los Angeles Lakers

En lo positivo, Rockets consiguió el tercer puesto del Draft 2024. Podrá hacerse de alguno de los mejores prospectos del mundo. Sin embargo, la franquicia texana podría usar esta selección para negociar por Mitchell. Así lo informó este martes 21 de mayo el periodista de The Athletic, Kelly Iko.

"Los Houston Rockets han mantenido el interés en el base All-Star Donovan Mitchell durante meses y continúan monitoreando su situación en Cleveland, dicen las fuentes@KellyIko ¿Cómo podría eso impactar lo que suceda con la selección número 3?", escribió el periodista en su cuenta X.

Para Cleveland, el obtener ese puesto tres en el Draft le podría servir para contemplar una posible reestructuación, la marcha de su mejor exponente en ofensiva.