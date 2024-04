NBA: ¡Los abandonaron! Esto dijo Joel Embiid sobre los fanáticos de Philadelphia 76ers en esta postemporada

Tras un comienzo de campaña donde lucían como claros favoritos dentro de la Conferencia Este, Philadelphia 76ers tuvo un bajón considerable debido a la lesión de su máxima estrella, que se perdió poco más de dos meses de acción y esto los hizo caer a la séptima posición. Ahora, en postemporada están abajo en la serie por 1-3 ante New York Knicks y parece el fin de la campaña para ellos.

Tras la derrota de este domingo por 111-116 en casa, Joel Embiid habló con la prensa y comentó que no le ha gustado para nada la actitud de los seguidores de Philly. Esto debido a que los fanáticos de New York abarrotaron el Wells Fargo Center y parecía que Knicks estaba jugando de local en casa ajena.

Embiid no está nada contento

El interno destacó que se mostró sorprendido por lo que sucedió durante el encuentro debido a que nunca le había pasado antes. "Me molesta un poco, especialmente porque Philadelphia es considerada una ciudad deportiva. Siempre han aparecido y no creo que eso deba suceder... No está bien", expresó.

Asimismo, los fanáticos de Knicks estuvieron reunidos a las afueras del Wells Fargo Center, hogar de 76ers, y estuvieron gritando insultos hacia el jugador, lo cual pudo haber causado una mayor molestia en el pívot. Embiid, pese a haber estado lesionado, estuvo trabajando para poder volver y estar disponible para la postemporada. Incluso, durante la serie sufrió una parálisis facial y ha tenido diversas molestias físicas.