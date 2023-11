NBA: ¡En el ojo del huracán! Kyrie Irving vuelve a generar polémica dentro de la NBA

Kyrie Irving se encuentra, una vez más, en el ojo del huracán por sus declaraciones y acciones fuera de los tabloncillos. En esta ocasión, el base estrella de los Dallas Mavericks mostró su apoyo a Palestina en la guerra con Israel al salir a una rueda de prensa con una prenda tradicional de ese país.

Pese a no haber realizado algún comentario sobre el tema, Irving ya dejó clara su postura y en un encuentro con los medios utilizó un kufiya, un pañuelo característico palestino. Además, el jugador usó unas zapatillas en las que escribió el mensaje: "No more genocide" (No más genocidio).

Esta no es la primera vez que Irving utiliza sus diversas plataformas para hablar u opinar sobre lo que sucede en el planeta. Incluso, "Ky" perdió un contrato con Nike por sus declaraciones controversiales en redes sociales y ante los medios. Además, ha sido fiel creyente de diversas teorías conspirativas: aseguró que la Tierra era plana, no quiso vacunarse contra el COVID-19, entre otras.

La temporada pasada, Irving fue suspendido por los Brooklyn Nets luego de haber compartido en sus redes sociales una publicación con tintes antisemitas. El jugador no quiso disculparse y se vio envuelto en una polémica en donde fue acusado por los comentarios de odio hacia los judíos dentro de la narrativa de la película que quiso mostrar a sus seguidores.

Luego de ello, el base donó medio millón de dólares y estuvo en diversas actividades para compensar por lo sucedido.