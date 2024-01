NBA: Curry y Kerr explotan contra el arbitraje

Tras la dolorosa derrota 144-145 en un duelo que tuvo dos tiempos extras ante los Lakers de Los Ángeles, la estrella del equipo, Stephen Curry, y el entrenador, Steve Kerr, fueron duros con sus críticas hacia el arbitraje durante el compromiso.

"Hoy se permitió el contacto en un lado y en el otro no", dijo Curry después del compromiso muy molesto al considerar un criterio desigual a la hora de pitar en un lado y otro de la cancha, lo que para él evitó la victoria de su equipo en el encuentro.

Por su parte, Kerr afirmó: "Mi madre está aquí y no quiero decir nada irrespetuoso de lo que me pueda arrepentir. Es siempre la misma historia", fue mucho más duro asegurando que se contenía para no decir lo que realmente piensa de los colegiados.

Con esta dolorosa derrota, los Golden State Warriors caen a la decima segunda posición de la conferencia oeste, con récord negativo de 19-24, lo que tendrán que mejorar lo más pronto posible si quieren aspirar a un puesto en los Playoffs.