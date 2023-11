NBA: Campeón de la NBA con Boston Celtics está cerca de ir a la cárcel por esta razón (+Detalles)

Un nuevo escándalo en la NBA está saliendo a la luz pública donde un campeón de la liga con los Boston Celtics fue declarado culpable debido a procedimientos ilícitos hacia el plan de salud de la mejor liga de baloncesto del mundo.

Glen Davis, ex campeón de la NBA con los Celtics, y Will Bynum, ex Detroit Pistons, fueron condenados en Nueva York por debitos de fraude sobre el plan de seguros de los jugadores de la NBA y sus familiares, donde está involucrado una cantidad de más de cinco millones de dólares.

De acuerdo con fiscales, estos jugadores presentaban reclamaciones médicas falsas al Plan de Bienestar y Salud de los Jugadores de la liga profesional. Cabe destacar que, otras 20 personas también fueron condenados culpables por este hecho.

Al parecer estos atletas realizaban facturas fraudulentas sobre dichos procedimientos y los presentaban al Plan de Seguros de la competición para tener una especie de reembolso, según un comunicado por parte del fiscal federal Damian Williams.

Este no es el único caso, ya que Terrence Williams, quien en su momento fue jugador de los Brooklyn Nets, ya había sido condenado en agosto por un juez federal a 10 años de prisión como cabecilla de esta organización.

Tras ser declarado como culpable, Davis mancha una carrera de nueve temporadas en el certamen estadounidense donde ganó un anillo de campeonato con los Boston Celtics en 2008. Además de eso, el pívot también vistió el uniforme de los Orlando Magic y Los Ángeles Clippers.