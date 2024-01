NBA: ¡Cambio a la vista! Houston Rockets quiere a esta estrella de Brooklyn Nets

Uno de los equipos que se mostró activo antes de iniciar la temporada 2023-24 de la NBA fue Houston Rockets, que firmó a varios jugadores como Dillon Brooks y Fred VanVleet para aumentar sus posibilidades de tener éxito en la Conferencia Oeste. Además, con una base de jugadores jóvenes como Jalen Green, Alperen Şengün, Cam Whitmore, Jabari Smith Jr. y Amen Thompson, la inclusión de estos veteranos era para darle más profundidad a un conjunto que quiere volver a sus dias de gloria.

Sin embargo, su campaña no ha sido como se esperaba y se ubican en la 11° posición del Oeste, estando en puestos fuera de Playoffs, y la gerencia no planea quedarse de brazos cruzados ante la posibilidad de no estar en la postemporada. Ante esto, el equipo ha mostrado interés en uno de los principales referentes de Brooklyn Nets: Mikal Bridges.

¿Bridges a Houston?

Hace unas temporadas, ambas franquicias acordaron un cambio para la salida de James Harden y Houston recibió varias selecciones del Draft que le pertenecían a Nets. Estas serán usadas por Rockets para hacer una oferta formal al conjunto de Texas para poder hacerse con los servicios de uno de los jugadores más versátiles de la liga.

Bridges, de 27 años, tiene promedios de 21.9 puntos, 5.1 rebotes, 3.7 asistencias y 1 robo en 35 minutos por compromiso en esta zafra, siendo el máximo anotador del conjunto de Brooklyn. El aporte del escolta, en ambos costados del tabloncillo y su experiencia, puede ser de mucha ayuda para Rockets que desea volver a la postemporada en esta campaña.

Sin embargo, los planes de Nets eran tener a Bridges como su estrella principal y basar la plantilla en torno a él, pero ante la posibilidad de recuperar alguna parte de las selecciones del Draft que dieron por Harden podría ser más llamativo para recuperar parte de su futuro, que hipotecaron para obtener a "La Barba" y juntarlo con Kevin Durant y Kyrie Irving, lo que fue un proyecto fallido.