NBA: ¡Atención! Esta estrella de Milwaukee Bucks no jugará ante Phoenix Suns

Milwaukee Bucks y Phoenix Suns van a protagonizar quizás el duelo más esperado de la jornada de este martes 6 de febrero en la NBA, pues ambos conjuntos están llamados a ser protagonistas en sus respectivas conferencias y sus marcas hacen gala de ello. Bucks es tercero en el Este con récord de 33-17, mientras que Suns es sexto en el Oeste con 29 triunfos en 50 partidos.

No obstante, este interesante choque no contará con una de sus principales figuras. Se trata del estelar armador Damian Lillard, quien de acuerdo a la información publicada por el periodista de TNT Chris Haynes, tiene molestias en su tobillo y no será de la partido frente al equipo de Kevin Durant, Devin Booker y compañía, dándole mayor responsabilidad a Giannis Antetokounmpo al no contar con su principal escudero en ataque.

La de Lillard será una baja sensible, dado que gran parte de la labor perimetral de Milwaukee recaía sobre sus hombros.Para muestra sus 24.9 puntos de promedio en poco más de 35 minutos de acción. A estas cifras se le suman sus 6.8 asistencias y 4.2 rebotes, con 34.7% de acierto en lanzamientos de tres. En su último partido, efectuado el domingo 4 de febrero, no tuvo su mejor versión al sumar 12 tantos, con 5-18 en tiros de cancha y Bucks lo sintió al perder 123-108 ante Utah Jazz.

Habrá que saber cómo responderá el equipo dirigido ahora por Doc Rivers para salir airoso frente a un Phoenix Suns, que en su presentación previa apabulló 140-112 a Washington Wizards, con 43 unidades de Bradley Beal.

El salto entre dos se dará a las 10:00 PM hora del Este de Estados Unidos, 11:00 PM hora de Venezuela.