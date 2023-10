NBA: Así reta el entrenador de los Nuggets a Jamal Murray para la temporada 2023-2024 (+Detalles)

Jamal Murray ha demostrado tener todas las cualidades para ser una superestrella, dicho jugador se ha ganado la admiración y el respeto de toda la afición de los Denver Nuggets, así como también la de los directivos, sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer.

Una de las personas que más admira el trabajo de Murray es el director técnico de los Nuggets, Michael Malone, quien lo considera como un ejemplo de superación y un jugador muy importante para cualquier momento.

Es por ello que para la nueva temporada a dicho entrenador se le ocurrió retar al jugador canadiense a lograr dos nuevas hazañas en su carrera deportiva: ser All-Star y All-NBA, además de ver a todo su equipo jugando nuevamente la postemporada.

“Quiero que sea un All-Star por primera vez esta temporada. También quiero que sea All-NBA y tiene que hacerlo desde octubre. No puede empezar de forma lenta”, explicó Malone durante el Media Day sobre el desafío hacia su jugador.

A pesar de su grandioso talento, Murray no sabe lo que es jugar un Juego de las Estrellas ni formar parte de uno de los mejores quintetos de la NBA, sin embargo, su juego no es algo que pasa desapercibido, quizás los galardones aún no han llegado pero tiene los suficientes méritos para consolidarse como una estrella de la liga.