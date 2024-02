NBA: Anthony Davis cuenta la historia de su foto con Kobe en los JJ.OO 2012

En 2012, Anthony Davis era uno de los mejores jugadores del baloncesto universitario de la NCAA al ganar el campeonato nacional con Kentucky. Esto llevó a que ese año fuese elegido en el primer puesto del Draft de la NBA y también lo llamaran para integrar aquel recordado equipo de Estados Unidos que participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, junto a LeBron James, Kobe Bryant, Carmelo Anthony, Kevin Durant, entre otros.

Aunque no pudo tener mucha acción al promediar 7.2 minutos por juegos ese torneo en el cual el Team USA venció a España para obtener la medalla de Oro, sí tuvo momentos memorables como aquel en el encuentro frente a Nigeria, cuando los norteamericanos rompieron el récord de puntos al endosarle 153 tantos a Nigeria en la ronda de grupos.

Cuando ya partido estaba definido era el momento para que Anthony Davis saltara al tabloncillo para compartir con esa constelación de figuras. Pero había un incoveniente, y es que el ahora ala-pívot de Los Angeles Lakers había olvidado ponerse su camisa de partido.

"Quedaban dos minutos para que se acabara el partido contra Nigeria, estábamos arriba por 70 puntos y el coach Mike Krzyzewski me dice que voy a entrar. Ahí me doy cuenta cuando voy a entrar que no tengo mi jersey de juego. Así que regreso y él me dice que vuelva al juego. Entonces ahí es cuando se acerca Kobe Bryant y se ríe. Fue muy vergonzoso"; recuerda Davis en una entrevista concedida a The Backyard Podcast.

Esa historia quedó inmortalizada en la que Kobe se ríe al fijarse en que debajo del suéter su compañero no tiene puesto el uniforme.