Ja Morant y el calvario de las lesiones

La temporada de los Memphis Grizzlies ha recibido un nuevo y duro golpe. La organización anunció la mañana de este sábado que su base estrella, Ja Morant, estará fuera de las canchas durante al menos tres semanas tras ser diagnosticado con un esguince en el ligamento colateral cubital (UCL) de su codo izquierdo.

El incidente ocurrió durante el enfrentamiento del pasado miércoles contra los Atlanta Hawks. En una jugada que define su estilo agresivo, Morant intentó un espectacular bloqueo en persecución, impactando su brazo contra el tablero. Aunque terminó el encuentro con una planilla de 23 puntos y 12 asistencias, las pruebas posteriores revelaron el alcance de un daño que obligará a reevaluarlo a mediados de febrero.

Un año de ausencias y rumores

La baja de Morant llega en el peor momento posible para la franquicia de Tennessee. El base acababa de regresar a la rotación tras perderse seis partidos por una contusión en la pantorrilla derecha y, en lo que va de campaña 2025-26, solo ha podido disputar 20 de los 43 juegos del equipo.

Esta inestabilidad física se suma a un contexto deportivo complejo:

Fuera del mercado: Con este periodo de recuperación, Morant no regresará antes de la fecha límite de traspasos del 5 de febrero . Esto congela cualquier movimiento en torno a su figura, justo cuando los rumores sobre un posible intercambio habían alcanzado su punto máximo en la liga.

Balance negativo: Sin su director de orquesta, los Grizzlies (18-25) deberán remar contracorriente bajo las órdenes del técnico finlandés Tuomas Iisalo para no perder el tren del play-in en la Conferencia Oeste.

Rendimiento en duda: En los pocos tramos donde ha estado sano, Morant ha promediado 19.5 puntos y 8.1 asistencias, registrando los porcentajes de tiro más bajos de su carrera, lo que refleja una falta de ritmo evidente por las constantes interrupciones.

La responsabilidad ofensiva recaerá ahora plenamente sobre los hombros de Jaren Jackson Jr. y el resto de una plantilla diezmada por las lesiones (que incluye nombres como Santi Aldama y Brandon Clarke). El equipo médico de los Grizzlies espera una recuperación completa, pero el historial reciente del jugador obliga a la gerencia a ser extremadamente cautelosa con su retorno.