Esto dijo la gerencia de Gladiadores de Anzoátegui sobre el fallecimiento de Garly Sojo

Garly Sojo, uno de los referentes del baloncesto venezolano en la actualidad, lamentablemente falleció este 22 de diciembre. El jugador de la Selección Nacional de Venezuela recientemente jugó con Gladiadores de Anzoátegui en la Basketball Champions Leagues Americas (BCLA).

"La Perla" pertenecía en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) a Broncos de Caracas, pero para este torneo internacional reforzó al equipo oriental, que conformó un equipo con varios miembros de la selección.

Sojo, disputó en Nicaragua hace días atrás (17 y 18 de diciembre) los encuentros correspondientes a la primera ventana de la BCLA y fue importante en el equipo Gladiadores, que registró una victoria y una derrota.

El equipo de Meridiano pudo conversar brevemente con la gerencia anzoatiguense y si bien fueron pocas las palabras, lamentaron profundamente la perdida de este jugador que recientemente se puso su uniforme.

Esto dice Gladiadores

"No puedo hablar mucho, no me siento bien. Lo que podría decir es que era el futuro del baloncesto en Venezuela, un gran muchacho que tenía todo para brillar a cualquier nivel", dijo José Barberi, gerente de Gladiadores tras el fallecimiento del jugador.

Garly Sojo sin duda era uno de los referentes actuales en el baloncesto de Venezuela, por lo que su fallecimiento conmueve a todo el país.