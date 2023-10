Esto dice Daniel Seoane tras ser elegido como nuevo entrenador de la selección venezolana de baloncesto (+Video)

Este miércoles 4 de octubre, el presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), Hanthony Coello, dio a conocer el nombre del nuevo director técnico de la selección criolla masculina tras la salida de Fernando Duró, dicha responsabilidad pasó a manos de Daniel Seoane, quien afrontará un nuevo reto como entrenador profesional.

Seoane tiene una gran tarea por delante que deberá asumir con la mejor disposición e inteligencia para conseguir resultados positivos con el equipo venezolano y ante este gran reto dicha figura pudo expresar sus primeras sensaciones sobre su nuevo cargo.

“Para mí Venezuela lo es todo. Aquí nací, crecí y me formé. Es el sueño de todo entrenador, a mí me tocó muchas veces como asistente y a medida que fue avanzando mi carrera el sueño de ser entrenador principal de la selección de Venezuela estaba mucho más latente. Esta decisión no era difícil de tomar para mí, decirle que sí a la selección fue muy fácil. La reacción fue de no creer, de felicidad, de vivir un sueño y de mucha emoción”, expresó Daniel en un video publicado por la FVB en la red social X.

Con la salida de Duró, el nuevo entrenador tendrá la misión de ajustar todo el juego de la selección, tomando en cuenta sus presentaciones en la pasada Copa del Mundo de Baloncesto, donde no consiguieron resultados positivos.

Se espera que este nuevo seleccionador nacional pueda ayudar al equipo criollo a evolucionar su juego y lucir mucho mejores que lo que fueron con Fernando Duró al mando, quien ahora desempeñará el papel de Director Deportivo.