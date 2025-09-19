¡Adiós! Venezuela se despide del Mundial 3x3 U23

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes ha concluido la participación de las selecciones de Venezuela en la Copa del Mundo de Baloncesto 3x3 U23, un torneo que ha dejado un balance de esfuerzo, aprendizaje y un claro indicio de los desafíos que aún enfrenta el baloncesto criollo en la modalidad de tres contra tres. Los equipos, tanto femenino como masculino, se despiden de la competición sin lograr el pase a los cuartos de final, pero con una valiosa experiencia a nivel global.

El equipo femenino roza la hazaña

El combinado femenino fue el que más cerca estuvo de la clasificación, finalizando en el cuarto lugar de su grupo con un récord de 1 victoria y 3 derrotas. Su único triunfo fue una muestra de carácter y determinación al imponerse ante Argelia con un marcador 14-18, un resultado que demostró su capacidad para competir en momentos de alta presión.

Sin embargo, el camino no fue sencillo. Las estadísticas del grupo demuestran la alta competitividad que enfrentaron. Las venezolanas cayeron ante rivales de peso, incluyendo una derrota por 9-22 contra Polonia en un partido que se mantuvo intenso hasta el final. Las otras dos caídas, fueron contra Francia (7-21) y Alemania (8-22)

El combinado masculino

Por su parte, el equipo masculino finalizó su andadura en el quinto lugar de su grupo, con un registro de 0 victorias y 4 derrotas. A pesar de no haber logrado un triunfo, su rendimiento en los últimos encuentros dejó destellos de mejora. Los venezolanos mostraron una clara progresión a pesar de caer contra Argentina (16-21), Mongolia (15-18), Italia (7-21) y Argelia (20-21). Estas caídas sugieren que la brecha técnica es cada vez menor, y que los jugadores están adaptándose al ritmo y la exigencia del juego internacional.

Futuro del 3x3 venezolano

La Copa del Mundo 3x3 U23, a diferencia del formato tradicional de cinco contra cinco, es una plataforma crucial para el desarrollo de nuevas generaciones en una disciplina que se ha vuelto olímpica. La participación de Venezuela en este evento debe interpretarse como una inversión a largo plazo. Los resultados, aunque no reflejan una clasificación, son una estadística invaluable sobre el nivel que se necesita para competir en la élite.

La clasificación a cuartos de final, reservada solo para los dos primeros de cada grupo, demostró ser un reto considerable. Esta experiencia internacional, ante los mejores talentos del mundo, servirá de base para que los equipos nacionales sigan creciendo. Las derrotas de hoy son las lecciones para las victorias del mañana, y este Mundial U23 es un peldaño más en la ambición de Venezuela por consolidarse como una potencia en el cada vez más popular y competitivo mundo del baloncesto 3x3.

