La nueva estrella dominicana llega a España ¿Dónde aterrizará?

El baloncesto español da la bienvenida a una de las promesas más brillantes del deporte dominicano. El alero Jassel Pérez, de 23 años, ha firmado un contrato por dos temporadas con el Covirán Granada de la Liga Endesa (ACB). Sin embargo, su camino en el baloncesto español comenzará en una liga inferior, ya que el equipo granadino lo ha cedido al Grupo Alega Cantabria en la LEB Oro.

Esta cesión es un movimiento estratégico del club, que busca que Pérez se adapte al ritmo del baloncesto europeo y gane experiencia en una liga competitiva. Se espera que esta temporada en Cantabria le sirva para desarrollar su juego y prepararse para el exigente nivel de la máxima categoría del baloncesto español.

Trayectoria en Venezuela

Su paso por la Superliga de Venezuela en 2020 fue particularmente notable, donde fue una pieza clave para los Spartans Distrito Capital, equipo al que lideró a su primer campeonato de la historia. Esta experiencia en el extranjero demostró su capacidad para ser un líder en la cancha y su habilidad para rendir bajo presión.

Además de su éxito en Venezuela, Pérez viene de una temporada excelente en la Liga Nacional de Baloncesto (LNB) de República Dominicana, donde se coronó campeón con su equipo. En la serie final, registró impresionantes medias de 14.8 puntos y 6.1 asistencias. A nivel internacional, también tuvo una destacada participación en el AmeriCup, promediando 10.5 puntos y 4.2 rebotes por partido con la selección dominicana.

Con su versatilidad, conocida por el término swigman, se espera que Jassel Pérez aporte un nuevo dinamismo al Grupo Alega Cantabria y continúe su desarrollo para, en el futuro, dar el salto definitivo a la ACB con el Covirán Granada.

