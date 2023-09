Copa Mundial de Baloncesto: Luka Doncic explica sus quejas contra los árbitros (+Video)

Es bastante habitual ver al astro esloveno Luka Doncic quejarse en contra del arbitraje, incluso en esta Copa Mundial de Baloncesto 2023 no han faltado sus molestias e incomodidades hacia los encargados de impartir justicia.

Precisamente en el partido de este miércoles, Doncic fue protagonista en varias situaciones del juego entre Eslovenia y Canadá, siendo expulsado por una doble falta técnica, en el partido que al final su selección terminó perdiendo.

"Todo el mundo sabe cuál era mi frustración. Jugar con el equipo nacional conlleva muchas emociones, muchas veces no logro controlarme, tengo problemas con esto",

"Los árbitros le dijeron a uno de mis compañeros: ‘No le vamos a pitar falta porque está viniendo a por nosotros’ y eso no es justo. Sé que me quejo mucho, pero no es justo. Estaban jugando muy físico conmigo, pero si dices eso no es justo. Creo que Dillon jugó muy bien, muy físico como siempre. A mucha gente no le gusta pero yo lo respeto. Esto empieza conmigo, tengo que ser mejor para mi equipo. Como ya he dicho, jugar con el equipo nacional conlleva muchas emociones, quieres darlo todo y morir en la pista, pero comienza conmigo", dijo la estrella de Dallas Mavericks en la NBA.