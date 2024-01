Príncipe Harry realiza su primera aparición pública durante los “Living Legends of Aviation”

Recientemente, el príncipe Harry realizó su primera aparición pública a propósito de la 21º edición de los Premios Leyendas Vivas de la Aviación que se llevó a cabo el pasado viernes 19 de enero en Beverly Hills (California).

Fue notoria la ausencia de su esposa, Meghan Markle, quien no lo acompañó en esta ocasión, pues uno de sus hijos estaba enfermo, reseña PA Media.

Cabe destacar que, el evento fue animado por Jhon Travolta y tiene como finalidad honrar a “quienes han realizado contribuciones significativas en la aviación/aeroespacial”. Recordemos que, Travolta bailó con la princesa de Gales, Laidy Di, durante una cena de Estado en la Casa Blanca en el año 1985.

Además, el representante de la realeza decidió no posar por la alfombra roja. Sin embargo, fue capturado por los fotógrafos. En esta ocasión, el duque de Sussex, de 39 años, lució un esmoquin compuesto por una chaqueta de terciopelo negro, haciendo juego con una pajarita del mismo color y una camisa blanca.

En el recinto, se le pudo observar con una actitud simpática y entusiasta, como se evidencia en una fotografía junto al príncipe Mario-Max Schaumburg-Lippe.

La trayectoria de Harry

El príncipe Harry tiene una dilatada trayectoria en la aviación. En su servicio militar fue piloto del Ejército Británico y cumplió misiones de entretenimiento en países como EE.UU., Reino Unido y Australia.

De igual modo, participó en misiones especiales de combate, según reseña People.

En el 2010, recibió sus alas de combate al finalizar el curso de piloto del Ejécito, el cual tuvo una duración de 8 meses y logró llevar a cabo 220 horas de vuelo en el Centro de Aviación del Ejército.

Asimismo, cumplió con tres años de entrenamiento y servicio operativo con la Fuerza Apache, cuando fue miembro del Cuerpo Aéreo del Ejército. Esto, lo hizo merecedor del premio como mejor copiloto artillero y luego, recibió el título oficial para operar en febrero de 2012.

Los Living Legends of Aviation 2024

La velada fue propicia para enaltecer la labor del príncipe Harry unirse a la distinción que ya poseen otras personalidades como: Harrison Ford, Tom Cruise, Morgan Freeman, Elon Musk, entre otros.

Al momento de recibir la medalla, el duque de Sussex mostró notablemente su emoción y dedicó algunas palabras a los presentes:

“Me siento honrado y orgulloso por estar dentro de un grupo de personas tan inspiradoras. Volar para mí fue una de las lecciones más importantes de vida, algo liberador y mágico”.

También, aprovechó la ocasión para hacerle un gesto de complicidad al célebre John Travolta, un guiño con el ojo. "Sólo tenía 1 año cuando bailaste con mamá, míranos ahora", expresó.

Por último, fue elogiado por la creación de la competición deportiva denominada “Invictus Game” en el año 2018, dirigida especialmente para los militares paralímpicos contemplando a heridos y veteranos.