Entérate: ¿Cuál es el rendimiento promedio de una erección masculina durante una relación sexual?

Son diversos los criterios asociados al rendimiento sexual masculino durante las relaciones sexuales. De hecho, existen algunos tabúes, miedos y controversias por parte de los hombres, quienes se pueden llegar a sentir presionados socialmente.



Incluso, recurren a pastillas, brebajes y otros mecanismos, que prometen ser la fórmula perfecta para maximizar el tiempo de la erección masculina.

El tiempo de duración varía de pareja en pareja y, son diversos los factores que influyen en ello. Sin embargo, investigadores de la Universidad de Pensilvania realizaron una encuesta del “tiempo promedio de duración en una relación sexual” destinada a los integrantes de la Sociedad para la Terapia y la Investigación Sexual, quienes concluyeron que 13 minutos eran suficiente para considerar “bueno” el encuentro íntimo.

Por su parte, la plataforma web “Salud Médica” reafirmo que ese lapso de tiempo es el idóneo, entre los juegos previos y la consumación del acto sexual. Mientras que esto, representa una desventaja para las mujeres quienes pueden tardar más tiempo en lograr el orgasmo.

Por otra parte, los especialistas alertan a los hombres que recurren a métodos adicionales pues existe una condición denominada “priapismo”, se basa en la erección prolongada del pene, sin tener estimulación. Cabe destacar que no mejora luego de la eyaculación, inclusive puede requerir atención médica hospitalaria.

La plataforma García Reboll, especializada en urología, señala que “tras la eyaculación, no se produce la oxigenación de la sangre acumulada en el pene durante la relación sexual, lo que hace que el pene mantenga su rigidez y que, por ello, la sangre no pueda volver a circular correctamente”.