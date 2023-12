¡Te sorprenderás! Google publica su lista de lo más buscado en 2023 (+Video)

La gigante de la tecnología Google publicó una lista de cuáles fueron los temas tendencias que los usuarios indagaron más en su motor de búsqueda. La empresa dividió el informe en varias categorías, tanto a nivel global como por algunos países, también hay que señalar que Venezuela no fue incluida en el listado por región.

Los datos de Google son un caso relevante como resumen del año y aunque hay varias alternativas en motores de búsqueda, la realidad por el momento es que el Search de Google sigue siendo el líder en el sector con una cuota en el mercado superior al 80 %. Asimismo, la tecnológica lanzó un video en sus redes sociales con un resumen con lo más buscado en los últimos 25 años.

Las tendencias de 2023

Los terribles acontecimientos en Oriente Medio tras el ataque terrorista de Hamas contra Israel y la respuesta de éste en Gaza, encabeza la sección de noticias a nivel internacional. Desgraciadamente, era esperable, lo mismo que las búsquedas sobre Ucrania protagonizaron las listas de 2022. El terremoto en Turquía o los huracanes completan el top-5 en este renglón.

Entre los deportistas más buscados estuvieron el jugador de fútbol americano, Damar Hamlin, como líder de la lista, seguido del francés, Kylian Mbappé (PSG); el top cinco lo completaron Travis Kelce (NFL), Ja Morant (NBA) y Harry Kane (Bayern Múnich).

En la música Shakira con su ruptura con Piqué y sus dos últimos sencillos sobre el tema, la catapultaron a la cima de las búsquedas mundiales, en este renglón la acompañaron Jason Aldean, Joe Jonas, Smash Mouth y Peppino di Capri.

Mientras que los equipos deportivos más buscados en 2023 están: el Inter Miami CF en el tope de la lista por el fichaje de Lionel Messi a mediado de año. En el segundo lugar están Los Ángeles Lakers, Al-Nassr FC donde milita Cristiano Ronaldo, el Manchester City y el Miami Heat.

En la lista de videojuegos están: Hogwarts Legacy; The Last of Us; Connections; Battlegrounds Mobile India y Starfield. Curiosamente, ninguno es ni de cerca los mejores del año. En películas, sobresalen las más comerciales, Barbie; Oppenheimer; Jawan; Sound of Freedom y el John Wick: Chapter 4.