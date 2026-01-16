¡Vuelve la emoción a La Rinconada! Comienza la temporada hípica 2026 con jornada nocturna y Cashback exclusivo

Suscríbete a nuestros canales

La emoción de las carreras hípicas regresa hoy 16 de enero en el prestigioso Hipódromo Internacional La Rinconada. Iniciando así las jornadas de este año 2026 con un programa oficial nocturno de 8 carreras donde los aficionados podrán disfrutar de la adrenalina y la competencia en esta cita hípica.



Con una jornada llena de oportunidades para apostar, en MeridianoBet te recomendamos tomar en cuenta la cuarta carrera, segunda válida del día, con 10 yeguas recorriendo 1.100 metros.



Para esta competición nos encontraremos con Grand D´Oro (USA) (1), Pastoreña (2), Sue Storm (3), Paraguanera (4), Macarena (5), Castana Power (USA) (6), Inspectora (7), My Crazy Love (8), Gran Amelia (9) y Abusiva (10).



Para ganar puedes ingresar en MeridianoBet y sellar tu ticket con 1-5-6-4-9



MeridianoBet es la plataforma de apuestas deportivas en línea más destacada en Venezuela y la única que ofrece un Cashback exclusivo para el 5y6. Sella tus cuadros y MBet te duvuelve el 5% al culminar la última competición del día.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Valeria González