Udinese vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

El duelo correspondiente a la fecha 17 de la Serie A se jugará el próximo sábado 27 de diciembre a las 13:00 horas.

Así llegan Udinese y Lazio

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese no quiere lamentar otra caída: 1 a 5 finalizó su partido frente a Fiorentina. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 2. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 10.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Cremonese. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 4 goles y ha recibido 2 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 10 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y firmaron un empate en 1.

El local está en el décimo segundo puesto con 21 puntos (6 PG - 3 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 23 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (6 PG - 5 PE - 5 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Andrea Colombo.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 33 15 11 0 4 20 2 Milan 32 15 9 5 1 11 3 Napoli 31 15 10 1 4 9 8 Lazio 23 16 6 5 5 6 12 Udinese 21 16 6 3 7 -10

Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 18: vs Como 1907: 3 de enero - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Torino: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Pisa: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Inter: 17 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Hellas Verona: 26 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 18: vs Napoli: 4 de enero - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Fiorentina: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Hellas Verona: 11 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Como 1907: 19 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Lecce: 24 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Horario Udinese y Lazio, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

