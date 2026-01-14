Udinese vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

El juego entre Udinese e Inter se disputará el próximo sábado 17 de enero por la fecha 21 de la Serie A, a partir de las 10:00 horas en el estadio Stadio Friuli.

Así llegan Udinese y Inter

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Udinese se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Pisa. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 10 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

El anterior partido disputado entre Inter finalizó en empate por 2-2 ante Napoli. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 empate. Logró convertir 8 goles y le han marcado 3.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 4 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 31 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Udinese lo ganó por 1 a 2.

El local está en el décimo puesto y alcanzó 26 puntos (7 PG - 5 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 43 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (14 PG - 1 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 43 19 14 1 4 25 2 Milan 40 19 11 7 1 15 3 Napoli 39 19 12 3 4 13 4 Juventus 39 20 11 6 3 16 10 Udinese 26 20 7 5 8 -10

Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 22: vs Hellas Verona: 26 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 21: vs Udinese: 17 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Pisa: 23 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Horario Udinese e Inter, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

