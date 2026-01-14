Udinese vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

El juego entre Udinese e Inter se disputará el próximo sábado 17 de enero por la fecha 21 de la Serie A, a partir de las 10:00 horas en el estadio Stadio Friuli.
Así llegan Udinese y Inter
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A
En la fecha anterior, Udinese se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Pisa. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 10 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A
El anterior partido disputado entre Inter finalizó en empate por 2-2 ante Napoli. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 empate. Logró convertir 8 goles y le han marcado 3.
El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 4 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 31 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Udinese lo ganó por 1 a 2.
El local está en el décimo puesto y alcanzó 26 puntos (7 PG - 5 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 43 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (14 PG - 1 PE - 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|43
|19
|14
|1
|4
|25
|2
|Milan
|40
|19
|11
|7
|1
|15
|3
|Napoli
|39
|19
|12
|3
|4
|13
|4
|Juventus
|39
|20
|11
|6
|3
|16
|10
|Udinese
|26
|20
|7
|5
|8
|-10
Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 22: vs Hellas Verona: 26 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 21: vs Udinese: 17 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Pisa: 23 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
Horario Udinese e Inter, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas