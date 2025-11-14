Ucrania e Islandia se encuentran en la fecha 6 del grupo D

Suscríbete a nuestros canales

Ucrania recibe el próximo domingo 16 de noviembre a Islandia por la fecha 6 del grupo D de las Eliminatorias, a partir de las 13:00 horas en el Marshal Józef Pilsudski Stadium.

Así llegan Ucrania y Islandia

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Ucrania en partidos de las Eliminatorias

Ucrania cayó 0 a 8 ante Francia en el Parc des Princes. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 8 goles a sus oponentes y le han marcado 15 en su portería .

Últimos resultados de Islandia en partidos de las Eliminatorias

Islandia llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Azerbaiyán. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 13 goles y le han anotado 9 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 10 de octubre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y Ucrania fue el ganador por 3 a 5.

Islandia llega a este duelo con la tranquilidad de haber obtenido su boleto a la Play-Offs - Semifinal. Por su parte, Ucrania todavía está en la pelea por seguir adelante en esta competencia.

Horario Ucrania e Islandia, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

