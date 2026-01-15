Torino vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 21 de la Serie A, Roma y Torino se enfrentan el domingo 18 de enero desde las 13:00 horas, en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino.

Así llegan Torino y Roma

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino no pudo ante Atalanta en el Gewiss Stadium. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma venció 2-0 a Sassuolo en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 8 goles en el arco rival y 4 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Torino sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 23 puntos (6 PG - 5 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 39 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (13 PG - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 46 20 15 1 4 26 2 Milan 40 19 11 7 1 15 3 Napoli 40 20 12 4 4 13 5 Roma 39 20 13 0 7 12 12 Torino 23 20 6 5 9 -11

Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 22: vs Como 1907: 24 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 22: vs Milan: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Horario Torino y Roma, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

