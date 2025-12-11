Sunderland vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El duelo entre Sunderland y Newcastle United correspondiente a la fecha 16 se disputará en el Stadium of Light desde las 10:00 horas, el domingo 14 de diciembre.

Así llegan Sunderland y Newcastle United

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland buscará la victoria luego de caer 0 a 3 frente a Manchester City. Suma 1 partido sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United venció en casa a Burnley por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2, ha empatado 1 y perdido 1. Además, logró gritar 11 goles y ha recibido 8 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 4 partidos y empató 1 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2015 - 2016, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 23 puntos (6 PG - 5 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 22 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (6 PG - 4 PE - 5 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Peter Bankes.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 33 15 10 3 2 19 2 Manchester City 31 15 10 1 4 19 3 Aston Villa 30 15 9 3 3 7 9 Sunderland 23 15 6 5 4 1 12 Newcastle United 22 15 6 4 5 2

Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 17: vs Brighton and Hove: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Leeds United: 28 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Manchester City: 31 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Tottenham: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Brentford: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 17: vs Chelsea: 20 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Manchester United: 26 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Burnley: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Crystal Palace: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Leeds United: 7 de enero - 17:15 (hora Argentina)

Horario Sunderland y Newcastle United, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

