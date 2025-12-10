Stade Rennes vs Stade Brestois: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

Stade Rennes recibirá a Stade Brestois, en el marco de la fecha 16 de la Ligue 1, el próximo sábado 13 de diciembre a partir de las 12:00 horas, en el estadio Roazhon Park.

Así llegan Stade Rennes y Stade Brestois

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes sufrió un duro golpe al caer 0 a 5 en la ultima jornada ante PSG. Es su único traspié en las últimas fechas: en sus 4 juegos anteriores siempre fue vencedor. En ellos, logró convertir 10 goles y tuvo 7 en contra.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois viene de derrotar a Mónaco con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 1 encuentro. Anotó 6 goles y le han convertido 6 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 18 de enero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y el marcador favoreció a Stade Brestois con un marcador de 1-2.

El local se ubica en el sexto puesto con 24 puntos (6 PG - 6 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 19 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (5 PG - 4 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 34 15 11 1 3 13 2 PSG 33 15 10 3 2 20 3 Olympique de Marsella 29 15 9 2 4 20 6 Stade Rennes 24 15 6 6 3 1 10 Stade Brestois 19 15 5 4 6 -4

Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 17: vs Lille: 3 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Le Havre AC: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Lorient: 24 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Mónaco: 31 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 17: vs Auxerre: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Olympique Lyon: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Toulouse: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Nice: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Horario Stade Rennes y Stade Brestois, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.