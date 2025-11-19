Stade Rennes vs Mónaco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Ligue 1

Stade Rennes recibe el próximo sábado 22 de noviembre a Mónaco por la fecha 13 de la Ligue 1, a partir de las 14:00 horas en el estadio Roazhon Park.
Así llegan Stade Rennes y Mónaco
Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Lens.
Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1
Stade Rennes sacó un triunfo frente a Paris FC, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido, con una cifra de 7 goles en contra y registró 10 a favor.
Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1
Mónaco llega a este encuentro con una derrota ante Lens por 1 a 4. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 8 goles y recibieron 9.
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 4 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 25 de enero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Mónaco fue el ganador por 3 a 2.
El local está en el octavo puesto con 18 puntos (4 PG - 6 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 20 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (6 PG - 2 PE - 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|27
|12
|8
|3
|1
|13
|2
|Olympique de Marsella
|25
|12
|8
|1
|3
|17
|3
|Lens
|25
|12
|8
|1
|3
|10
|6
|Mónaco
|20
|12
|6
|2
|4
|3
|8
|Stade Rennes
|18
|12
|4
|6
|2
|2
Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 14: vs Metz: 28 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs PSG: 6 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Stade Brestois: 13 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Lille: 3 de enero - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Le Havre AC: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 14: vs PSG: 29 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Stade Brestois: 5 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Olympique de Marsella: 14 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Olympique Lyon: 3 de enero - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Lorient: 16 de enero - 15:00 (hora Argentina)
Horario Stade Rennes y Mónaco, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas