Stade Brestois vs Mónaco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Ligue 1

A partir de las 14:00 horas el próximo viernes 5 de diciembre, Mónaco visita a Stade Brestois en el estadio Stade Francis-Le Blé, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Ligue 1.

Así llegan Stade Brestois y Mónaco

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois ganó el encuentro previo ante RC Strasbourg por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, han vencido su valla 7 veces y logró marcar 5 goles a favor.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco llega triunfante luego de ver caer a PSG con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y perdió 3. Pudo festejar 8 goles y sus rivales han podido vencer su arco 12 veces.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 4 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 5 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Stade Brestois se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 16 puntos (4 PG - 4 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 23 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (7 PG - 2 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 31 14 10 1 3 12 2 PSG 30 14 9 3 2 15 3 Olympique de Marsella 29 14 9 2 3 21 7 Mónaco 23 14 7 2 5 1 11 Stade Brestois 16 14 4 4 6 -5

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 16: vs Stade Rennes: 13 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Auxerre: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Olympique Lyon: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Toulouse: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Nice: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 16: vs Olympique de Marsella: 14 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Olympique Lyon: 3 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Lorient: 16 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Le Havre AC: 24 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Stade Rennes: 31 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Horario Stade Brestois y Mónaco, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

