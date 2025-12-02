Francia - Ligue 1 2025-2026

Stade Brestois vs Mónaco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Ligue 1

Mónaco se mide ante Stade Brestois en el estadio Stade Francis-Le Blé el viernes 5 de diciembre a las 14:00 horas.

Por

MeridianoBet
Martes, 02 de diciembre de 2025 a las 10:48 am
Stade Brestois vs Mónaco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Ligue 1
Suscríbete a nuestros canales

A partir de las 14:00 horas el próximo viernes 5 de diciembre, Mónaco visita a Stade Brestois en el estadio Stade Francis-Le Blé, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Ligue 1.

Así llegan Stade Brestois y Mónaco

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois ganó el encuentro previo ante RC Strasbourg por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, han vencido su valla 7 veces y logró marcar 5 goles a favor.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco llega triunfante luego de ver caer a PSG con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y perdió 3. Pudo festejar 8 goles y sus rivales han podido vencer su arco 12 veces.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 4 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 5 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Stade Brestois se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 16 puntos (4 PG - 4 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 23 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (7 PG - 2 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Lens3114101312
2
PSG301493215
3
Olympique de Marsella291492321
7
Mónaco23147251
11
Stade Brestois1614446-5
DataFactory

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 16: vs Stade Rennes: 13 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Auxerre: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Olympique Lyon: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Toulouse: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Nice: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 16: vs Olympique de Marsella: 14 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Olympique Lyon: 3 de enero - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Lorient: 16 de enero - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Le Havre AC: 24 de enero - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Stade Rennes: 31 de enero - 17:05 (hora Argentina)
Horario Stade Brestois y Mónaco, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

  • Zona Apuestas

    • Las más leídas

    Las más leídas

    Las más leídas

    Tag de notas

    • Zona Apuestas

      • Últimas noticias

      BEISBOL

      FARÁNDULA

      HIPISMO

      TEMAS DE HOY:
      MLB Miguel Cabrera Hipismo La Rinconada Carreras
      Martes 02 de Diciembre de 2025
      EN VIVO
      VE
      Escoge tu edición de meridiano.net favorita
      VE (Venezuela)
      US (USA)
      EN VIVO