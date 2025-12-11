Sevilla vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga

Suscríbete a nuestros canales

El juego entre Sevilla y Real Oviedo se disputará el próximo domingo 14 de diciembre por la fecha 16 de la Liga, a partir de las 09:00 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Así llegan Sevilla y Real Oviedo

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Sevilla se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Valencia. Con 1 triunfo y 3 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 8 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

El anterior partido disputado entre Real Oviedo finalizó en empate por 0-0 ante Mallorca. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 2 partidos perdidos. No logró convertir y le han marcado 3.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 17 puntos (5 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (2 PG - 4 PE - 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 40 16 13 1 2 27 2 Real Madrid 36 16 11 3 2 17 3 Villarreal 35 15 11 2 2 18 13 Sevilla 17 15 5 2 8 -4 19 Real Oviedo 10 15 2 4 9 -15

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga

Fecha 17: vs Real Madrid: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga

Fecha 17: vs Celta: 20 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Real Oviedo, según país

Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

