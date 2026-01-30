España - LALIGA 2025 - 2026

Sevilla visita a Mallorca por la fecha 22

La previa del choque de Mallorca ante Sevilla, a disputarse en el estadio Mallorca Son Moix el lunes 2 de febrero desde las 16:00 horas.

Viernes, 30 de enero de 2026 a las 10:52 am
Sevilla visita a Mallorca por la fecha 22
Mallorca recibirá a Sevilla, en el marco de la fecha 22 de la Liga, el próximo lunes 2 de febrero a partir de las 16:00 horas, en el estadio Mallorca Son Moix.

Así llegan Mallorca y Sevilla

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante Atlético de Madrid. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 10 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla viene de derrotar a Athletic Bilbao con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 3 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 4 goles y le han convertido 9 en su arco.

 

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 18 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Mallorca con un marcador de 1-3.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 21 puntos (5 PG - 6 PE - 10 PP), mientras que el visitante tiene 24 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (7 PG - 3 PE - 11 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Barcelona 52 21 17 1 3 35
2
Real Madrid 51 21 16 3 2 28
3
Atlético de Madrid 44 21 13 5 3 21
12
Sevilla 24 21 7 3 11 -5
18
Mallorca 21 21 5 6 10 -9
DataFactory

 

Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga

 

  • Fecha 23: vs Barcelona: 7 de febrero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Betis: 15 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 23: vs Girona: 7 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Alavés: 14 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Horario Mallorca y Sevilla, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

