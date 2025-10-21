Se enfrentan Newcastle United y Benfica por la fecha 3

Suscríbete a nuestros canales

En el estadio St. James Park, Newcastle United espera por Benfica desde las 15:00 horas, para disputar el encuentro correspondiente por la fecha 3 de la Champions.

Así llegan Newcastle United y Benfica

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Champions

Newcastle United ganó su último duelo ante U. Saint-Gilloise por 4 a 0.

Últimos resultados de Benfica en partidos de la Champions

Benfica llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Chelsea.

El encargado de impartir justicia en el partido será Szymon Marciniak.

Horario Newcastle United y Benfica, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.