UEFA - Champions League 2025-2026

Se enfrentan Newcastle United y Benfica por la fecha 3

En la previa de Newcastle United vs Benfica, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para hoy desde las 15:00 horas en el estadio St. James Park. El árbitro designado será Szymon Marciniak.

Por

MeridianoBet
Martes, 21 de octubre de 2025 a las 11:06 am
Se enfrentan Newcastle United y Benfica por la fecha 3
Suscríbete a nuestros canales

En el estadio St. James Park, Newcastle United espera por Benfica desde las 15:00 horas, para disputar el encuentro correspondiente por la fecha 3 de la Champions.

Así llegan Newcastle United y Benfica

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Champions

Newcastle United ganó su último duelo ante U. Saint-Gilloise por 4 a 0.

Últimos resultados de Benfica en partidos de la Champions

Benfica llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Chelsea.

 

El encargado de impartir justicia en el partido será Szymon Marciniak.

Horario Newcastle United y Benfica, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Martes 21 de Octubre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Zona Apuestas