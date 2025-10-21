Se enfrentan Mónaco y Tottenham por la fecha 3

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 3 de la Champions, Mónaco y Tottenham se enfrentan mañana desde las 15:00 horas en el estadio Stade Louis II.

Así llegan Mónaco y Tottenham

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Champions

Mónaco viene de empatar ante Manchester City por 2-2.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Champions

El anterior partido jugado por Tottenham acabó en empate por 2-2 ante FK Bodo/Glimt..

El equipo local domina el historial en este campeonato: suma todas victorias de los últimos 2 partidos que han disputado. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 22 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2016 - 2017, y Mónaco se quedó con la victoria por 2 a 1.

El encargado de impartir justicia en el partido será Marco Guida.

Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Champions

Fecha 4: vs FK Bodo/Glimt: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Pafos: 26 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Galatasaray: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Real Madrid: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Juventus: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Champions

Fecha 4: vs FC Copenhague: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs PSG: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Slavia Praga: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Borussia Dortmund: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Eintracht Frankfurt: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Mónaco y Tottenham, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

