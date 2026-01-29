Se enfrentan Manchester United y Fulham por la fecha 24

El próximo domingo 1 de febrero, a partir de las 10:00 horas, Fulham visita a Manchester United en el estadio Old Trafford, por el duelo correspondiente a la fecha 24 de la Premier League.
Así llegan Manchester United y Fulham
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League
Manchester United ganó su último duelo ante Arsenal por 3 a 2. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 6 goles en contra y 9 a favor.
Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League
Fulham viene de vencer a Brighton and Hove en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 7 goles y 6 le han convertido.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 24 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y firmaron un empate en 1.
El anfitrión está en el cuarto puesto con 38 puntos (10 PG - 8 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 34 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (10 PG - 4 PE - 9 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será John Brooks.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|50
|23
|15
|5
|3
|25
|2
|Manchester City
|46
|23
|14
|4
|5
|26
|3
|Aston Villa
|46
|23
|14
|4
|5
|10
|4
|Manchester United
|38
|23
|10
|8
|5
|7
|7
|Fulham
|34
|23
|10
|4
|9
|0
Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 25: vs Tottenham: 7 de febrero - 09:30 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs West Ham United: 10 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Everton: 23 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Crystal Palace: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 25: vs Everton: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Manchester City: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Sunderland: 22 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Tottenham: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
Horario Manchester United y Fulham, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas