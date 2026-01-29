Se enfrentan Manchester United y Fulham por la fecha 24

Suscríbete a nuestros canales

El próximo domingo 1 de febrero, a partir de las 10:00 horas, Fulham visita a Manchester United en el estadio Old Trafford, por el duelo correspondiente a la fecha 24 de la Premier League.

Así llegan Manchester United y Fulham

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United ganó su último duelo ante Arsenal por 3 a 2. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 6 goles en contra y 9 a favor.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham viene de vencer a Brighton and Hove en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 7 goles y 6 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 24 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 38 puntos (10 PG - 8 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 34 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (10 PG - 4 PE - 9 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será John Brooks.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 50 23 15 5 3 25 2 Manchester City 46 23 14 4 5 26 3 Aston Villa 46 23 14 4 5 10 4 Manchester United 38 23 10 8 5 7 7 Fulham 34 23 10 4 9 0

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 25: vs Tottenham: 7 de febrero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs West Ham United: 10 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Everton: 23 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Crystal Palace: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 25: vs Everton: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Manchester City: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Sunderland: 22 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Tottenham: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Horario Manchester United y Fulham, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

