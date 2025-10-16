Argentina - Torneo Clausura 2025

River Plate se enfrentará a Talleres por la fecha 13

Talleres y River Plate se miden en el Estadio Mario Alberto Kempes el sábado 18 de octubre a las 21:15 horas y Ariel Penel es el elegido para dirigir el partido.

Por

MeridianoBet
Jueves, 16 de octubre de 2025 a las 10:36 am
River Plate se enfrentará a Talleres por la fecha 13
Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 13 del Clausura, River Plate y Talleres se enfrentan el sábado 18 de octubre desde las 21:15 horas, en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Así llegan Talleres y River Plate

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura

Talleres viene de ganar en su encuentro anterior a Gimnasia con un marcador de 2-1. Después de empatar 3 juegos y ganar 1, llega a esta jornada con 2 goles encajados frente a 4 a favor.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura

River Plate llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Sarmiento. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria y 3 derrotas, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 8.

 

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 13 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue un empate por 1 a 1.

 

El encuentro será supervisado por Ariel Penel, el juez encargado.

 

Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura

 

  • Fecha 14: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 14: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
Horario Talleres y River Plate, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas
  • Colombia y Perú: 20:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas
  • Venezuela: 21:15 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada MLS Lionel Messi
Jueves 16 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Zona Apuestas